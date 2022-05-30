"Женщины из стали"- совет жен и матерей защитников Мариуполя

15:08 30 мая Киев, Украина

"Женщины из стали"-совет жен и матерей который создали женщины и матери защитников Мариуполя.

Об этом они сообщили на брифинге в понедельник.

"Мы должны как можно быстрее вернуть наших героев домой. Мы должны иметь гарантии выполнения Женевских конвенций. Мы говорим о живых, пленных, раненых, без вести пропавших, депортированных. И сегодня мы объявляем о создании совета жен и матерей защитников Украины – "Женщины из стали". Этот совет будет медиатором между родными и властью. Будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей", — рассказала жена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая.



Зарицкая рассказала, что последний раз общалась со своим мужем 17 мая и не знает, что с ним и где он.



По последней информации, защитники Мариуполя остаются в тех же местах, куда их увезли с Азовстали. Но связи с ними нет.