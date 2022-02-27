NASA запустило ракету, построенную частично в Украине, на орбиту

09:21 03 Октябрь Киев, Украина

На космодроме «Уоллопс Айленд» в штате Вирджиния, США, ночью запустили ракету-носитель Antares. Она является проектом, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США. С помощью ракеты-носителя Antares модуль Cygnus доставил важный груз к Международной космической станции: примерно 3,6 тонны груза.

Днем ранее, 2 октября, Национальное космическое агентство США (NASA) за три минуты до старта остановило запуск грузового космического корабля Cygnus. Он должен был полететь на Международную космическую станцию, но помешали технические неисправности.

Зачем отправляли ракету?

Cygnus должен был доставить на Международную космическую станцию груз размером в 8000 тонн продукты, оборудование и материалы для проведения научных исследований. Сейчас ученые разбираются с технической неполадкой ㅡ перед самым запуском наземное оборудование давало странные данные.

Если неисправность окажется незначительной, следующий запуск проведут уже через сутки, в 20:45 по времени Восточного побережья США (3:45 по Киеву).