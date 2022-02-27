NASA запустило ракету, построенную частично в Украине, на орбиту

09:21 03 Октябрь Киев, Украина

На космодроме «Уоллопс Айленд» в штате Вирджиния, США, ночью запустили ракету-носитель Antares. Она является проектом, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США. С помощью ракеты-носителя Antares модуль Cygnus доставил важный груз к Международной космической станции: примерно 3,6 тонны груза.

Днем ранее, 2 октября, Национальное космическое агентство США (NASA) за три минуты до старта остановило запуск грузового космического корабля Cygnus. Он должен был полететь на Международную космическую станцию, но помешали технические неисправности.

Фото: Ракету Antares проектировали украинцы и американцы

Зачем отправляли ракету?

Cygnus должен был доставить на Международную космическую станцию груз размером в 8000 тонн продукты, оборудование и материалы для проведения научных исследований. Сейчас ученые разбираются с технической неполадкой ㅡ перед самым запуском наземное оборудование давало странные данные.

Если неисправность окажется незначительной, следующий запуск проведут уже через сутки, в 20:45 по времени Восточного побережья США (3:45 по Киеву).