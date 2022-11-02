Google запустил в Украине образовательный хаб. Что это за платформа и как ею воспользоваться

16:09 02 ноября Киев, Украина

В Украине запустили образовательный хаб Google Знания , где собраны все ресурсы Google в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Благодаря сервису, украинские пользователи смогут легко находить ресурсы, которые имеет Google, получать новые навыки, развивать карьеру, а Украина двигаться к цифровизации обучения", - говорится в сообщении.

Образовательный хаб поможет любому украинцу изучать что-либо независимо от того, знания ли это для школы, работы или жизни, отметили в ведомстве.



Образовательный хаб содержит 3 раздела:

Знания для школы — ресурсы Google, предназначенные для педагогов, учащихся и их родителей, чтобы открыть новые инструменты для обучения и преподавания онлайн.

Знания для работы помогут получить практические навыки, найти работу и развить свой бизнес.

Знания для жизни — созданы, чтобы открывать мир, развиваться и поощрять любознательность.

Информационными партнерами хаба являются Министерство цифровой трансформации Украины и национальный проект Дия. Цифровое образование. Они помогают популяризировать образовательные ресурсы в Украине.