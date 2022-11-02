Google запустил в Украине образовательный хаб. Что это за платформа и как ею воспользоваться

В Украине запустили образовательный хаб Google Знания, где собраны все ресурсы Google в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Образовательный хаб поможет любому украинцу изучать что-либо независимо от того, знания ли это для школы, работы или жизни, отметили в ведомстве.
Образовательный хаб содержит 3 раздела:
Образовательный хаб содержит 3 раздела:
- Знания для школы — ресурсы Google, предназначенные для педагогов, учащихся и их родителей, чтобы открыть новые инструменты для обучения и преподавания онлайн.
- Знания для работы помогут получить практические навыки, найти работу и развить свой бизнес.
- Знания для жизни — созданы, чтобы открывать мир, развиваться и поощрять любознательность.
Информационными партнерами хаба являются Министерство цифровой трансформации Украины и национальный проект Дия. Цифровое образование. Они помогают популяризировать образовательные ресурсы в Украине.
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