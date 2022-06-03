Instagram запускает систему оповещения для поиска пропавших детей

12:36 03 июня Киев, Украина

Социальная сеть Instagram анонсировала запуск системы уведомлений AMBER Alert, которая должна помочь искать пропавших без вести детей.

До конца июня 2022 года эта функция станет полностью доступной в 25 странах мира, в том числе и для Украины.

Объявление будет содержать важные сведения о ребенке: фотография, описание, место похищения и любую другую доступную информацию, которая может быть предоставлена. Такие сообщения будут видеть пользователи, которые физически находятся в близи района, где пропал ребенок.

Этими сообщениями пользователи смогут поделиться с друзьями, чтобы помочь распространить информацию.
«Instagram — это платформа, основанная на силе фотографий, что делает ее идеальной для программы AMBER Alert», — сказала Мишель ДеЛон, президент и главный исполнительный директор Национального центра пропавших без вести детей.