Instagram запускает систему оповещения для поиска пропавших детей

Социальная сеть Instagram анонсировала запуск системы уведомлений AMBER Alert, которая должна помочь искать пропавших без вести детей.
До конца июня 2022 года эта функция станет полностью доступной в 25 странах мира, в том числе и для Украины.
Объявление будет содержать важные сведения о ребенке: фотография, описание, место похищения и любую другую доступную информацию, которая может быть предоставлена. Такие сообщения будут видеть пользователи, которые физически находятся в близи района, где пропал ребенок.
Этими сообщениями пользователи смогут поделиться с друзьями, чтобы помочь распространить информацию.
До конца июня 2022 года эта функция станет полностью доступной в 25 странах мира, в том числе и для Украины.
Объявление будет содержать важные сведения о ребенке: фотография, описание, место похищения и любую другую доступную информацию, которая может быть предоставлена. Такие сообщения будут видеть пользователи, которые физически находятся в близи района, где пропал ребенок.
Этими сообщениями пользователи смогут поделиться с друзьями, чтобы помочь распространить информацию.
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