YouTube запускает образовательную онлайн-платформу для украинских старшеклассников

15:23 21 июня Киев, Украина





На платформе есть видеоконтент для учащихся 7–11 классов, охватывающий широкий спектр предметов: украинскую литературу и язык, физику, биологию, химию, математику, историю и т.д. YouTube запустил образовательную онлайн-платформу «Обучение» для украинских старшеклассников, учебный процесс которых нарушило российское вторжение.На платформе есть видеоконтент для учащихся 7–11 классов, охватывающий широкий спектр предметов: украинскую литературу и язык, физику, биологию, химию, математику, историю и т.д.

«Дети имеют право на образование даже во время войны. Весь мир это понимает и всячески поддерживает», – отметил гендиректор цифровой трансформации Минобразования Дмитрий Завгородний.

Чтобы получить доступ к «Обучению», в настройках YouTube необходимо установить Украину как страну местонахождения.