YouTube запускает образовательную онлайн-платформу для украинских старшеклассников

YouTube запустил образовательную онлайн-платформу «Обучение» для украинских старшеклассников, учебный процесс которых нарушило российское вторжение.
На платформе есть видеоконтент для учащихся 7–11 классов, охватывающий широкий спектр предметов: украинскую литературу и язык, физику, биологию, химию, математику, историю и т.д.
На платформе есть видеоконтент для учащихся 7–11 классов, охватывающий широкий спектр предметов: украинскую литературу и язык, физику, биологию, химию, математику, историю и т.д.
Чтобы получить доступ к «Обучению», в настройках YouTube необходимо установить Украину как страну местонахождения.
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