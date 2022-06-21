YouTube запускает образовательную онлайн-платформу для украинских старшеклассников

15:23 21 июня Киев, Украина

YouTube запустил образовательную онлайн-платформу «Обучение» для украинских старшеклассников, учебный процесс которых нарушило российское вторжение.

На платформе есть видеоконтент для учащихся 7–11 классов, охватывающий широкий спектр предметов: украинскую литературу и язык, физику, биологию, химию, математику, историю и т.д.
«Дети имеют право на образование даже во время войны. Весь мир это понимает и всячески поддерживает», – отметил гендиректор цифровой трансформации Минобразования Дмитрий Завгородний.
Чтобы получить доступ к «Обучению», в настройках YouTube необходимо установить Украину как страну местонахождения.
 