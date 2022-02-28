16:09 28 Февраль Киев, Украина

YouTube заблокировал пропагандистские российские каналы в Украине. Под запрет попали "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда".

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины. Доступ к каналам закрыт с 28 февраля".

"С сегодняшнего дня у нас недоступны: "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд каналов. Спасибо YouTube за это решение. Это большой шаг к нашей общей победе. Теперь и российские каналы постепенно идут по маршруту российского военного корабля", – отметили в ведомстве.





/>