Anonymous взломали переписку экспортеров угля, нефти и газа из рф

15:17 25 апреля Киев, Украина

Хакеры получили доступ к более миллиону электронных писем российского таможенного брокера “АЛЕТ” с компаниями, экспортирующими уголь, нефть и нефтепродукты, а также сжиженный газ.

Anonymous взломали почти 1,1 миллиона электронных писем (1,1 ТБ) компании АЛЕТ, российского таможенного брокера для компаний топливно-энергетического комплекса, занимающегося экспортом и таможенным декларированием угля, сырой нефти, сжиженных газов и нефтепродуктов”, — рассказали в Anonymous.

Также Anonymous анонсировали, что в ближайшие дни они обнародуют еще больше данных российских организаций.