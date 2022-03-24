Anonymous взломала базу данных Центробанка РФ и сайты нескольких компаний, продолжающих работу в РФ

Группа хакеров Anonymous взломала сайты нескольких компаний, продолжающих работать в России, несмотря на войну - Ашан, Decathlon и Leroy Merlin.
Несколько дней назад они предоставили западным компаниям 48 часов, чтобы выйти с российского рынка. "Иначе попадете под наш прицел", – заявили хакеры.
Кроме того, Anonymous взломали Центробанк России и обещают обнародовать 35 тысяч файлов с секретными соглашениями.
Отметим, что Центральный банк РФ (Банк России) является главным эмиссионным и денежно-кредитным институтом государства-агрессора.
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