Anonymous взломала базу данных Центробанка РФ и сайты нескольких компаний, продолжающих работу в РФ

07:50 24 марта Киев, Украина

Группа хакеров Anonymous взломала сайты нескольких компаний, продолжающих работать в России, несмотря на войну - Ашан, Decathlon и Leroy Merlin.

Кроме того, Anonymous взломали Центробанк России и обещают обнародовать 35 тысяч файлов с секретными соглашениями.

Отметим, что Центральный банк РФ (Банк России) является главным эмиссионным и денежно-кредитным институтом государства-агрессора.