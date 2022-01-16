SpaceX вывела на орбиту украинский спутник «Січ-2-30»

09:31 14 Январь Киев, Украина

Компания Илона Маска SpaceX в рамках миссии Transporter-3 вывела на орбиту украинский спутник Сеч-2-30.





Спутник «Січ-2-30» разрабатывался в рамках Национальной космической программы Украины в конструкторском бюро в Днепре «Южное». Сначала он назывался «Січ-2-1», но затем ко дню 30-летия Независимости Украины был переименован в «Січ-2-30». По данным конструкторского бюро, общий вес спутника составляет 170 килограммов и 40 килограммов полезной нагрузки. Срок его активного использования оценивается не менее чем в пять лет. За это время он будет наблюдать за Землей в видимом и инфракрасном диапазонах, отправлять цифровые фото поверхности планеты и исследовать ее ионосферу. Запуск произошел 13 января в 17.15. Вместе с украинской разработкой на борту ракеты-носителя Falcon 9 из американского космодрома в космос отправились еще 104 аппарата. Трансляция запуска доступна на канале SpaceX в YouTube.Спутник «Січ-2-30» разрабатывался в рамках Национальной космической программы Украины в конструкторском бюро в Днепре «Южное». Сначала он назывался «Січ-2-1», но затем ко дню 30-летия Независимости Украины был переименован в «Січ-2-30». По данным конструкторского бюро, общий вес спутника составляет 170 килограммов и 40 килограммов полезной нагрузки. Срок его активного использования оценивается не менее чем в пять лет. За это время он будет наблюдать за Землей в видимом и инфракрасном диапазонах, отправлять цифровые фото поверхности планеты и исследовать ее ионосферу.



На околоземную орбиту «Січ-2-30» вывела разработанная компанией Илона Маска SpaceX ракета-носитель Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в 17:15. Рядом с украинским спутником на борту находятся еще 104 космических аппарата, в том числе и микроспутники CubeSats и PocketQubes. Запуск состоялся в рамках миссии по массовому выводу спутников Transporter-3. Falcon 9 ранее запускала Crew Demo-2, ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1 и пять миссий Starlink.



На высоте 548 километров "Сич-2-30" успешно отделился от разгонного блока ракеты и попал на свою целевую орбиту. После разделения ступеней SpaceX посадила первую ступень Falcon 9 в зоне приземления LZ-1 на мысе Канаверал.





Вывод «Січ-2-30» является первым шагом на пути выполнения реализации планов, определенных, в частности, проектом Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, предусматривающей создание отечественной космической группировки спутников для космического наблюдения и совместной работы по европейской системой COPERNICUS.



Это первый за десять лет запуск Украины. К нему 17 августа 2011 года на ракете-носителе «Днепр» на околоземную орбиту отправился спутник «Сич-2» , работавший в пяти спектральных диапазонах. Согласно сообщению Государственного космического агентства Украины, 12 декабря 2012 года связь с космическим аппаратом оборвалась из-за потери энергоснабжения.