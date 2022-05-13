SkyUp вводит санкции для пассажиров за отказ носить маску

Авиакомпания SkyUp обязала пассажиров надевать маски во время перелета, в противном случае нарушителей ждут санкции компании.
Об этом сообщает Avianews в пятницу, 11 декабря.
За нарушение поведения на борту во время пандемии коронавируса компания предусмотрела ряд санкций в отношении пассажиров. Они включают устное предупреждение, вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, передачу нарушителя полиции и запрет на перелеты до 3 лет.
Отмечается, что снимать защитную маску во время перелета разрешено только при приеме пищи и питья.
Как будут реагировать на нарушения
Вначале нарушителю делают устное замечание. Если он не выполняет требования, ему вручают письменное предупреждение. В дальнейшем экипаж может применить меры сдерживания, включая ограничение свободы передвижения.
В компании заявили, что могут потребовать от клиента компенсировать затраты, понесенные в результате совершения правонарушения.
В случае экстренной посадки в ближайшем аэропорту такие затраты могут составлять эквивалент нескольких тысяч долларов.
Как будут реагировать на нарушения
Вначале нарушителю делают устное замечание. Если он не выполняет требования, ему вручают письменное предупреждение. В дальнейшем экипаж может применить меры сдерживания, включая ограничение свободы передвижения.
В компании заявили, что могут потребовать от клиента компенсировать затраты, понесенные в результате совершения правонарушения.
В случае экстренной посадки в ближайшем аэропорту такие затраты могут составлять эквивалент нескольких тысяч долларов.
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