SkyUp вводит санкции для пассажиров за отказ носить маску

17:01 11 декабря Киев, Украина

Авиакомпания SkyUp обязала пассажиров надевать маски во время перелета, в противном случае нарушителей ждут санкции компании.

Об этом сообщает Avianews в пятницу, 11 декабря.



За нарушение поведения на борту во время пандемии коронавируса компания предусмотрела ряд санкций в отношении пассажиров. Они включают устное предупреждение, вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, передачу нарушителя полиции и запрет на перелеты до 3 лет.

"Когда пассажир покупает билет на самолет, он соглашается на взаимодействие с авиакомпанией в течение определенного времени, пока осуществляется полет. Мы со своей стороны всегда строго придерживаемся своих обязательств", — заявили в SkyUp.

Отмечается, что снимать защитную маску во время перелета разрешено только при приеме пищи и питья.



Как будут реагировать на нарушения

Вначале нарушителю делают устное замечание. Если он не выполняет требования, ему вручают письменное предупреждение. В дальнейшем экипаж может применить меры сдерживания, включая ограничение свободы передвижения.



В компании заявили, что могут потребовать от клиента компенсировать затраты, понесенные в результате совершения правонарушения.



В случае экстренной посадки в ближайшем аэропорту такие затраты могут составлять эквивалент нескольких тысяч долларов.