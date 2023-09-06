16–17 сентября UAnimals впервые проведет Всеукраинский марш уборки на заповедных территориях. Масштабные акции состоятся в пяти национальных парках и заповедниках Украины, где из-за засорения и экоцида, вызванного полномасштабным вторжением рф, страдают и гибнут животные.
Об этом сообщается на сайте UAnimals.
Об этом сообщается на сайте UAnimals.
По его словам, после подрыва Каховской ГЭС обнажились пляжи, полные мусора, в котором путаются животные и страдают. До сих пор гектары территорий загрязнены пластиком, который животные едят и умирают. Также многие парки, удаленные от зоны боевых действий, засорены и требуют внимания.
По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, война поразила 20% природоохранных территорий. Более 23 000 тонн парниковых газов попали в атмосферу из-за пожаров в результате российских обстрелов. От боевых действий пострадало 600 видов животных и 750 видов растений и грибов, а в украинской части Черного моря погибли 120 дельфинов.
Парки, где будет проходить уборка:
- Национальный природный парк "Голосеевский", г. Киев
- Национальный природный парк "Бугский гард", Николаевская обл.
- Национальный природный парк "Гуцульщина", Ивано-Франковская обл.
- Национальный заповедник "Хортица", г. Запорожье
- Национальный парк "Ужанский", Закарпатская обл.
В UAnimals также призвали другие организации, а также всех неравнодушных провести марш уборки в своем городе или поселке, если это не нарушает правил безопасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии