19:36 01 сентября Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте UAnimals. 16–17 сентября UAnimals впервые проведет Всеукраинский марш уборки на заповедных территориях. Масштабные акции состоятся в пяти национальных парках и заповедниках Украины, где из-за засорения и экоцида , вызванного полномасштабным вторжением рф, страдают и гибнут животные.Об этом сообщается на сайте UAnimals.

"Мы понимаем, что последствия экоцида, вызванного россией, ужасны: уничтожение целых видов животных, окружающая среда. В этом году мы хотим совершить марш не только символическим, но и практическим событием. Всеукраинский марш уборки – это наш способ позаботиться о животных, которые оказались под угрозой", – рассказал основатель движения UAnimals Александр Тодорчук.

По его словам, после подрыва Каховской ГЭС обнажились пляжи, полные мусора, в котором путаются животные и страдают. До сих пор гектары территорий загрязнены пластиком, который животные едят и умирают. Также многие парки, удаленные от зоны боевых действий, засорены и требуют внимания.

"Мы должны взяться и очистить эти парки. А заодно обратиться к мировому сообществу с призывом наказать россия за экоцид и помочь Украине справиться", — добавил Тодорчук.

По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, война поразила 20% природоохранных территорий. Более 23 000 тонн парниковых газов попали в атмосферу из-за пожаров в результате российских обстрелов. От боевых действий пострадало 600 видов животных и 750 видов растений и грибов, а в украинской части Черного моря погибли 120 дельфинов.



Парки, где будет проходить уборка:

Национальный природный парк "Голосеевский", г. Киев

Национальный природный парк "Бугский гард", Николаевская обл.

Национальный природный парк "Гуцульщина", Ивано-Франковская обл.

Национальный заповедник "Хортица", г. Запорожье

Национальный парк "Ужанский", Закарпатская обл.

В UAnimals также призвали другие организации, а также всех неравнодушных провести марш уборки в своем городе или поселке, если это не нарушает правил безопасности.