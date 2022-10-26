Airbnb возобновляет программу бесплатного жилья для украинских семей за границей

12:20 26 октября Киев, Украина

Сервис поиска жилья Airbnb вместе с международной организацией помощи украинским переселенцам United for Ukraine возобновляют программу бесплатного жилья для украинцев за рубежом.

Подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе можно на платформе UFU в разделе "Найти временное жилье".

Подать заявку на получение жилья могут исключительно семьи, у которых есть дети. Жилье предоставляется минимум на 7 дней, максимум в месяц. Представляться можно только при условии, что ранее услугами United for Ukraine не пользовались.

Чтобы направиться на получение жилья необходимо предоставить информацию:
  • кому, где и на какой срок нужно жилье;
  • подтверждение, что ищете жилье, поскольку выехали из Украины из-за войны;
  • подтверждение лица с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство;
  • штамп о том, что Вы покинули Украину 24 февраля 2022 или позже;
  • также агенты могут попросить предоставить дополнительные документы в зависимости от того, куда вы путешествуете.
Напомним, В начале полномасштабного вторжения Airbnb запретил гражданам россии и беларуси пользоваться его услугами по всему миру.