Airbnb возобновляет программу бесплатного жилья для украинских семей за границей

Сервис поиска жилья Airbnb вместе с международной организацией помощи украинским переселенцам United for Ukraine возобновляют программу бесплатного жилья для украинцев за рубежом.
Подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе можно на платформе UFU в разделе "Найти временное жилье".
Подать заявку на получение жилья могут исключительно семьи, у которых есть дети. Жилье предоставляется минимум на 7 дней, максимум в месяц. Представляться можно только при условии, что ранее услугами United for Ukraine не пользовались.
Чтобы направиться на получение жилья необходимо предоставить информацию:
Подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе можно на платформе UFU в разделе "Найти временное жилье".
Подать заявку на получение жилья могут исключительно семьи, у которых есть дети. Жилье предоставляется минимум на 7 дней, максимум в месяц. Представляться можно только при условии, что ранее услугами United for Ukraine не пользовались.
Чтобы направиться на получение жилья необходимо предоставить информацию:
- кому, где и на какой срок нужно жилье;
- подтверждение, что ищете жилье, поскольку выехали из Украины из-за войны;
- подтверждение лица с помощью украинского паспорта, разрешения на работу или вида на жительство;
- штамп о том, что Вы покинули Украину 24 февраля 2022 или позже;
- также агенты могут попросить предоставить дополнительные документы в зависимости от того, куда вы путешествуете.
Напомним, В начале полномасштабного вторжения Airbnb запретил гражданам россии и беларуси пользоваться его услугами по всему миру.
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