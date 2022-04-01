Google в помощь. Организовать дистанционное обучение украинским учителям поможет Google

14:47 06 ноября Киев, Украина

Министерство образования Украины совместно с компанией Google намерены на базе повышения квалификации обучить украинских учителей особенностям использования современных цифровых технологий в построении дистанционного обучения.



Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



"Предоставление нашим учителям возможностей овладеть навыками по организации дистанционного обучения с использованием современных цифровых инструментов является сегодня одним из наших ключевых приоритетов. И мы очень благодарны представителям IT-сообщества за активное сотрудничество в этом направлении", - заявил замминистра Артур Селецкий.



Учителей обеспечат необходимым методическим сопровождением и консультациями. После окончания обучения, сообщают в министерстве, все участники получат сертификат о прохождении курса, который будет засчитан как курс повышения квалификации.