«Укрзализныцю» просят сделать отдельные вагоны для женщин и мужчин

На сайте Кабмина появилась электронная петиция с требованием ввести отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах. Авторы петиции просят выделить по крайней мере по одному отдельному вагону для женщин и для мужчин во всех поездах «Укрзализныци», которые находятся в пути дольше шести часов.
Чтобы реализовать опцию, предлагают добавить фильтр «пол» при покупке билета.
Чтобы реализовать опцию, предлагают добавить фильтр «пол» при покупке билета.
Авторы отмечают, что известны случаи навязчивого поведения, умышленных прикосновений и даже изнасилований в купейных вагонах.
В Европе отдельные женские вагоны в поездах существуют, в частности, в Чехии и Германии.
Критики такого подхода заявляют , что такое разделение, наоборот, нормализует насилие, а женщин, не пользующихся женскими вагонами, будут воспринимать как открытых для сексуального контакта.
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