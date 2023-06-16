«Укрзализныцю» просят сделать отдельные вагоны для женщин и мужчин

07:21 19 мая Киев, Украина

На сайте Кабмина появилась электронная петиция с требованием ввести отдельные вагоны для женщин и мужчин в поездах. Авторы петиции просят выделить по крайней мере по одному отдельному вагону для женщин и для мужчин во всех поездах «Укрзализныци», которые находятся в пути дольше шести часов.



Чтобы реализовать опцию, предлагают добавить фильтр «пол» при покупке билета.

«На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола», – говорится в обосновании петиции.

Авторы отмечают, что известны случаи навязчивого поведения, умышленных прикосновений и даже изнасилований в купейных вагонах.

«Кроме того, как женщины, так и мужчины могут испытывать потребность сменить одежду, что сделать в присутствии представителя другого пола невозможно», – добавляют авторы петиции.

В Европе отдельные женские вагоны в поездах существуют, в частности, в Чехии и Германии.



Критики такого подхода заявляют , что такое разделение, наоборот, нормализует насилие, а женщин, не пользующихся женскими вагонами, будут воспринимать как открытых для сексуального контакта.