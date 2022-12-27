"Укрзализныця" запустила дополнительные поезда в карпатском направлении

08:57 27 декабря Киев, Украина

"Укрзализныця" назначила семь дополнительных рейсов на новогодние праздники, шесть из них поедут в западном направлении.



Об этом сообщила "Укрзализныця" в Telegram.

"Мы видим, что нужно больше вагонов в карпатском направлении со всех уголков страны",- говорится в сообщении.



Из-за роста спроса на билеты "Укрзализныця" запустит следующие дополнительные рейсы: