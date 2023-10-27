"Укрзализныця" увеличивает количество женских купе в пассажирских поездах

АО "Укрзализныця" расширяет пилотный проект женских купе в пассажирских поездах, вводя их в 4 дополнительных поезда с 15 ноября.
Информация предоставлена УЗ в Facebook.
Информация предоставлена УЗ в Facebook.
Женские купе будут доступны в поездах №17/18 Харьков - Ужгород, №29/30 Киев - Ужгород, №3/4 Запорожье - Ужгород, №26/236 Одесса - Рахов.
Билеты в женские купе можно приобрести в приложении Укрзализныци с 27 октября на протяжении 20 дней. Места будут маркироваться в приложении, а посадка разрешена только женщинам и детям до 5 лет включительно.
Стоимость проезда в женских купе останется такой же, как и в стандартных вагонах аналогичного класса. Пилотный проект получил положительные отзывы и будет расширен в новые направления, что позволит большему числу женщин воспользоваться этой услугой.
Билеты в женские купе можно приобрести в приложении Укрзализныци с 27 октября на протяжении 20 дней. Места будут маркироваться в приложении, а посадка разрешена только женщинам и детям до 5 лет включительно.
Стоимость проезда в женских купе останется такой же, как и в стандартных вагонах аналогичного класса. Пилотный проект получил положительные отзывы и будет расширен в новые направления, что позволит большему числу женщин воспользоваться этой услугой.
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