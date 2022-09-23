"Укрпочта" выпустила марку со Сковородой. Средства от продаж пойдут на восстановление музея под Харьковом

16:47 23 сентября Киев, Украина

"Укрпочта" выпустила почтовую марку, посвященную 300-летию Григория Сковороды, сообщил гендиректор почтового оператора Игорь Смилянский.



На одной марке блока изображен рисунок Сковороды – фонтан «Неровное для всех равенство». Изображение этого фонтана было на банкнотах УНР, ходивших в 1918-1920 годах, а также сейчас на современных украинских банкнотах, введенных в обращение в 2006 году. На второй марке

блока – портрет Сковороды.

Дизайн этого выпуска исполнили художники-графики Александр и Сергей Харуко.

Марку одновременно погасили на месте уничтоженного музея философа в Сковородиновке Харьковской области, в Нью-Йорке (США) и в Киеве.

В Киеве на погашении присутствовал один из авторов марки Сергей Харук, проведший автограф-сессию.

Блок стоит 75 гривен. Тираж – 500 тысяч экземпляров.



Около 7 миллионов гривен (15 гривен от продажи каждого блока) пойдут на восстановление разрушенного музея Григория Сковороды.