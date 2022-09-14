Monobank удалит русский язык из приложения

08:29 14 сентября Киев, Украина

«Пришедшие на нашу землю, те, кто ежедневно убивают наших детей, пожилых людей, женщин, наших молодых парней, принесли много горя и страданий [...] И все они имеют один общий знаменатель – они все говорят по-русски», – говорит Гороховский.

В Monobank призывают с пониманием отнестись к такому решению и почаще общаться на государственном языке.



Пока почти 850 тысяч украинцев пользуются Monobank на русском языке. До полномасштабного вторжения эта цифра составила 1,19 миллиона человек.



Русский язык уберут после обновления приложения. После этого украинский станет единственным языком, доступным для пользования в Monobank.