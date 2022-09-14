Monobank удалит русский язык из приложения

Monobank уберет из собственного мобильного приложения русский язык, сообщил его соучредитель Олег Гороховский.
В Monobank призывают с пониманием отнестись к такому решению и почаще общаться на государственном языке.
Пока почти 850 тысяч украинцев пользуются Monobank на русском языке. До полномасштабного вторжения эта цифра составила 1,19 миллиона человек.
Русский язык уберут после обновления приложения. После этого украинский станет единственным языком, доступным для пользования в Monobank.
Пока почти 850 тысяч украинцев пользуются Monobank на русском языке. До полномасштабного вторжения эта цифра составила 1,19 миллиона человек.
Русский язык уберут после обновления приложения. После этого украинский станет единственным языком, доступным для пользования в Monobank.
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