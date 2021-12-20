Instagram станет безопаснее для детей

Социальная сеть Instagram ужесточает политику безопасности, с целью защиты лиц, не достигших 18-летия.
Среди прочих правил, социальная сеть не позволит написать лицу младше 18, если подросток не подписан на вас.
Об этом сообщается в блоге Instagram.
Компания совместно с институтом The Child Mind Institute и ConnectSafely разработали новые функции, которые постепенно будут внедрять во всем мире.
В соцсети вводятся такие нововведения:
Компания совместно с институтом The Child Mind Institute и ConnectSafely разработали новые функции, которые постепенно будут внедрять во всем мире.
В соцсети вводятся такие нововведения:
- Взрослый сможет написать несовершеннолетнему подростку при условии подписки подростка на взрослого;
- Если взрослый человек попытается написать подростку, который на него не подписан, то сообщение не отправится;
- Не достигшим совершеннолетия пользователям будет приходить сообщение, если человек, который хочет подписаться на него, отправляет много запросов в друзья лицам младше 18 лет.
В последнем случае пользователь сможет заблокировать человека, который попытается на него подписаться.
Компания отмечает, что данная функция основана на машинном обучении. Она научена сопоставлять возраст людей, который указывается при регистрации с тем, который пользователь указывает при регистрации.
Данные изменения Instagram планирует запустить во всем мире в течение марта месяца. На данный момент они уже работают в нескольких странах, но компания не уточняет, в каких.
Компания отмечает, что данная функция основана на машинном обучении. Она научена сопоставлять возраст людей, который указывается при регистрации с тем, который пользователь указывает при регистрации.
Данные изменения Instagram планирует запустить во всем мире в течение марта месяца. На данный момент они уже работают в нескольких странах, но компания не уточняет, в каких.
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