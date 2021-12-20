Instagram станет безопаснее для детей

08:57 17 Март Киев, Украина

Социальная сеть Instagram ужесточает политику безопасности, с целью защиты лиц, не достигших 18-летия.
 
Среди прочих правил, социальная сеть не позволит написать лицу младше 18, если подросток не подписан на вас.

Об этом сообщается в блоге Instagram.

Компания совместно с институтом The Child Mind Institute и ConnectSafely разработали новые функции, которые постепенно будут внедрять во всем мире.

В соцсети вводятся такие нововведения:
  • Взрослый сможет написать несовершеннолетнему подростку при условии подписки подростка на взрослого;

  • Если взрослый человек попытается написать подростку, который на него не подписан, то сообщение не отправится;
  • Не достигшим совершеннолетия пользователям будет приходить сообщение, если человек, который хочет подписаться на него, отправляет много запросов в друзья лицам младше 18 лет.
В последнем случае пользователь сможет заблокировать человека, который попытается на него подписаться.

Компания отмечает, что данная функция основана на машинном обучении. Она научена сопоставлять возраст людей, который указывается при регистрации с тем, который пользователь указывает при регистрации.

Данные изменения Instagram планирует запустить во всем мире в течение марта месяца. На данный момент они уже работают в нескольких странах, но компания не уточняет, в каких.