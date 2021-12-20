Netflix снимает фильм с Жан-Клод Ван Даммом в Украине

20:07 03 Август Киев, Украина

Видеосервис Netflix начал съемки полнометражного фильма в Украине, главную роль сыграет Жан-Клод Ван Дамм. Это будет комедийный боевик, большая часть съемок пройдет в Киеве.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко

За съемки в Украине ответственные международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media.

"Кстати, съемки уже стартовали и продлятся до осени. Надеюсь, лента станет еще и первой, которая получит рибейты в Украине. Продюсеры - Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон, а оператор-постановщик - Тьерри Арбогаст ", - добавил министр культуры.

Ван Дамм играет бывшего агента секретной службы, который должен немедленно вернуться во Францию из-за ложных обвинений его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками.



