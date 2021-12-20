Netflix снимает фильм с Жан-Клод Ван Даммом в Украине

Видеосервис Netflix начал съемки полнометражного фильма в Украине, главную роль сыграет Жан-Клод Ван Дамм. Это будет комедийный боевик, большая часть съемок пройдет в Киеве.
Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.
За съемки в Украине ответственные международная кинокомпания Apple Tree и украинская Star Media.
Ван Дамм играет бывшего агента секретной службы, который должен немедленно вернуться во Францию из-за ложных обвинений его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками.
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