Anonymous слили в сеть приказ министра обороны рф о создании фейков об украинских военных

17:02 28 марта Киев, Украина

Хакеры группы Anonymous обнародовали скан приказа в.о. министра обороны РФ Дмитрия Булгакова о подготовке фейковых видео, на которых «украинские военные» якобы издеваются над «российскими военнопленными».

Об этом сообщают Anonymous на своей twitter-странице.

«Приказываю:

Создать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного отношения военнослужащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований на территории Украины по отношению к пленным, выразившим собственное желание сдаться в плен.

Создать и распространить серию графических материалов с доказательствами фактов использования подставных лиц при съемках брифингов служащих вооруженных сил РФ, оказавшихся в плену. Также опровергнуть факт привлечения ВС РФ военнослужащих, несущих военную службу по призыву».

Причиной таких мер в приказе указали, что в соцсетях распространяют видео нормального обращения украинских военных с российскими пленными. Дескать, солдаты оккупационных войск РФ могут после просмотра таких видео быть более склонными сдаться в плен.



Также Булгаков предписывает приобщить к этим фейкам безосновательные утверждения о нарушении украинскими военными Женевской конвенции об обращении с военнопленными.



Приказ издан и подписан 21 марта.

Этот приказ также может свидетельствовать о неправдивости заявлений российских властей, что с министром обороны Сергеем Шойгу "все в порядке и что он продолжает выполнять свои обязанности", ведь приказы министерства подписывает временный исполняющий обязанности.