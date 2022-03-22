Anonymous слили базу данных Nestle, которая отказалась уходить с рынка РФ

Хакерская группа Anonymous взломала сайт компании Nestle, которая отказалась уходить из России. В cеть слили данные электронной почты,
паролей, бизнес-клиентов Nestlé и другой информации компании.
Накануне хакеры дали компаниям 48 часов, чтобы свернуть свой бизнес в России. Вероятно, в Nestle отнеслись к ультиматуму несерьезно.
Хакеры не только выполнили свое обещание, но и слили всю информацию в открытый доступ, в том числе данные об около 50 тысячах бизнес клиентов компании. Пакет данных составил 10 Гб.
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