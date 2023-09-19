"PUMA" покинул Одесский порт: тысячи тонн металла и рапса направляются в Босфор

Утром 18 сентября балкер "PUMA" (Каймановы острова) покинул Одесский морской порт и направляется в Босфор по установленному временному коридору. Судно на борту перевозит 16 тысяч тонн металла и 14 тысяч тонн рапса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Согласно информации, балкер "PUMA" прибыл в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года и не мог покинуть порт из-за начала боевых действий и закрытия соответствующих районов Черного моря.
В министерстве отметили, что определенный навигационным поручением ВМС коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения.
Однако в связи с блокировкой россией зерновой инициативы и растущим спросом на украинскую продукцию в мире, Украина рассматривает возможность использования этого коридора и для гражданских судов, перевозящих невоенные грузы, включая зерно, преимущественно в страны Африки и Азии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Согласно информации, балкер "PUMA" прибыл в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года и не мог покинуть порт из-за начала боевых действий и закрытия соответствующих районов Черного моря.
В министерстве отметили, что определенный навигационным поручением ВМС коридор в первую очередь используется для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения.
Однако в связи с блокировкой россией зерновой инициативы и растущим спросом на украинскую продукцию в мире, Украина рассматривает возможность использования этого коридора и для гражданских судов, перевозящих невоенные грузы, включая зерно, преимущественно в страны Африки и Азии.
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