Google протянет "интернет"через Атлантику в Испанию

17:14 28 Июль Киев, Украина

Компания Google намерена построить возле Мадрида центр облачных технологий, для это запущен новый проект по прокладке волоконно-оптического кабеля, он соединит США с Великобританией и Испанией.



Grace Hopper будет первым кабелем, проложенным между США и Британией с 2003 года

Американская компания Google проложит новый волоконно-оптический кабель, который соединит США с Великобританией и Испанией. Об этом сообщается в блоге компании во вторник, 28 июля.



Отмечается, что кабель назовут в честь одного из первых американских специалистов по информатике Грейса Хоппера. "Grace Hopper будет одним из первых кабелей, проложенных между США и Великобританией с 2003 года", - подчеркнули в компании.



Это будет первая инвестиция Google в частный подводный кабель, идущий в Великобританию, и первый - в Испанию. В Испании он будет интегрирован в центр облачных технологий, который Google намерен построить возле Мадрида.



Оптоволоконный кабель имеет одну особенность — каждые 100 км он теряет 99,9% передающей способности. Поэтому приблизительно каждые 80 км устанавливаются усилители сигнала. Которые питаются электричеством, подаваемым в оплетке кабеля. Создатели таких кабелей понимают, что в случае выхода из строя такой усилитель заменить будет сложно и дорого. Поэтому придерживаются принципа многократного резервирования и устанавливают подобное оборудование с излишком.



Ранее Google подписала соглашение с американской компание SubCom, специализирующейся на прокладке подводных кабелей. Завершить строительство планируют в 2022 году.