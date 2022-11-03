Microsoft продолжила бесплатную техподдержку Украины

"Как подчеркивается в июньском отчете Microsoft, это сыграло решающую роль в защите устойчивости и безопасности украинских данных и цифровых сервисов даже перед российскими крылатыми ракетами и другими атаками на центр обработки данных правительства Украины и другие физические активы", - отметил Смит.