Microsoft продолжила бесплатную техподдержку Украины

Корпорация Microsoft продлила бесплатную технологическую поддержку Украины на 2023 год. Об этом сообщил президент корпорации Брэд Смит.
По его словам, компания предоставит дополнительную помощь в размере почти 100 млн долларов. Вместе с этой суммой общая поддержка Украины с начала войны в феврале составит более 400 млн долларов.
Поддержка компании гарантирует, что государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине смогут продолжать управление своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан через Microsoft Cloud.
По словам Смита, дальнейшая защита Украины отчасти зависит от критического цифрового альянса стран, компаний и некоммерческих организаций. И с тех пор как в феврале началась война, Microsoft и другие технологические компании оказали беспрецедентную технологическую помощь правительству и народу Украины.
Он отметил, что, размещая цифровую инфраструктуру в общедоступном облаке, Microsoft и другие компании поддерживают критически важные украинские службы через центры обработки данных по всей Европе.
По его словам, компания предоставит дополнительную помощь в размере почти 100 млн долларов. Вместе с этой суммой общая поддержка Украины с начала войны в феврале составит более 400 млн долларов.
Поддержка компании гарантирует, что государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине смогут продолжать управление своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан через Microsoft Cloud.
По словам Смита, дальнейшая защита Украины отчасти зависит от критического цифрового альянса стран, компаний и некоммерческих организаций. И с тех пор как в феврале началась война, Microsoft и другие технологические компании оказали беспрецедентную технологическую помощь правительству и народу Украины.
Он отметил, что, размещая цифровую инфраструктуру в общедоступном облаке, Microsoft и другие компании поддерживают критически важные украинские службы через центры обработки данных по всей Европе.
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