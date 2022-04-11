Meta продлила разрешение на призывы к насилию в отношении российских оккупантов

16:07 11 апреля Киев, Украина

Компания Meta , которую россия запретила и объявила экстремистской, продлила до 30 апреля действие исключения, позволяющего жителям Украины и ряда стран публиковать призывы к насилию в отношении российских оккупантов в фейсбуке и инстаграме.

Об этом сообщает Reuters.



Источники агентства также сообщили, что Meta, в то же время, не дала модераторам соцсетей специальных инструкций для борьбы с ложными нарративами о войне в Украине (к примеру, с отрицанием гибели мирных жителей).



Об исключениях в политике Meta по борьбе с языком ненависти в соцсетях Reuters узнало в первой половине марта. Компания разрешила жителям ряда стран Восточной Европы высказывать призывы к насилию в отношении российских военных.



Из-за этой политики власти РФ объявили Meta экстремистской организацией. Принадлежащая ей соцсеть Instagram была заблокирована (Facebook был заблокирован ранее под другим предлогом).