Apple презентует iPhone с поддержкой 5G

Самый ожидаемый смартфон с 2014 года, iPhone с поддержкой интернета нового поколения 5G, презентуют во вторник, 13 октября.
Начиная с 2012 года, Apple традиционно показывала новые модели смартфонов в сентябре. Но в 2020 году сентябрьскую презентацию посвятили "умным часам" Apple Watch и фитнес-сервису Apple Fitness+.
В конце лета представители компании предупреждали, что запуск нового iPhone состоится на пару недель позже, чем обычно.
Производство новой модели IPhone пришлось отложить из-за пандемии коронавируса: остановилась работа заводов, на поездки в Китай наложили ограничения.
Начиная с 2012 года, Apple традиционно показывала новые модели смартфонов в сентябре. Но в 2020 году сентябрьскую презентацию посвятили "умным часам" Apple Watch и фитнес-сервису Apple Fitness+.
В конце лета представители компании предупреждали, что запуск нового iPhone состоится на пару недель позже, чем обычно.
Производство новой модели IPhone пришлось отложить из-за пандемии коронавируса: остановилась работа заводов, на поездки в Китай наложили ограничения.
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