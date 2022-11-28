DC презентовал первого украинского супергероя комиксов

27 ноября издание Bleeding Cool сообщило, что к будущей команде супергероев DC Comics "Штормовая стража" присоединится герой "Ядро" - Павел Ступка, новый украинский персонаж.
Еще в марте 1993 года издательство Image Comics выпустило серию комиксов о команде Штормовой стражи. Впоследствии права на комиксы перешли в DC и вот они наконец-то возобновили публикацию.
Штормовая стража – это команда супергероев, которая подчиняется Организации Объединенных наций. В восстановленной версии комиксов появился новый персонаж - Павел Ступка, которого все знают как Ядро (англ. Core), являющийся украинским живым ядерным генератором, с силой
Еще в марте 1993 года издательство Image Comics выпустило серию комиксов о команде Штормовой стражи. Впоследствии права на комиксы перешли в DC и вот они наконец-то возобновили публикацию.
Штормовая стража – это команда супергероев, которая подчиняется Организации Объединенных наций. В восстановленной версии комиксов появился новый персонаж - Павел Ступка, которого все знают как Ядро (англ. Core), являющийся украинским живым ядерным генератором, с силой
полета. По легенде он получил силы в 1986 году после взрыва на Чернобыльской АЭС. Ядро выжил после страшного инцидента с ядерным реактором и теперь выглядит как 16-летний подросток, хотя на самом деле ему 52 года.
Первый комикс "Шторменный дозор" должен выйти уже на этой неделе по цене $7.99.
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