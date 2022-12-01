Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год.
Это позволило работать реестрам даже во время российских обстрелов и аварийных отключений электричества, а украинцам получать госуслуги онлайн.
По словам Федорова, Минцифры продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий. Действие с первых дней полномасштабного вторжения сохраняет в AWS копию серверной системы приложения и ежедневно создает резервные копии. Это делает "Дию" и цифровое государство в целом более устойчивым. Потому что облачную инфраструктуру невозможно уничтожить ракетой.
Также компания помогает научить тысячи украинцев IT-специальностей, отметил министр.
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