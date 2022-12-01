13:46 01 декабря Киев, Украина

Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год.

“В начале полномасштабной войны Amazon AWS одними из первых помогли удержать цифровую инфраструктуру страны. Компания предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров”, - подчеркнул Федоров.

Это позволило работать реестрам даже во время российских обстрелов и аварийных отключений электричества, а украинцам получать госуслуги онлайн.



По словам Федорова,



Также компания помогает научить тысячи украинцев IT-специальностей, отметил министр. По словам Федорова, Минцифры продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий. Действие с первых дней полномасштабного вторжения сохраняет в AWS копию серверной системы приложения и ежедневно создает резервные копии. Это делает "Дию" и цифровое государство в целом более устойчивым. Потому что облачную инфраструктуру невозможно уничтожить ракетой.Также компания помогает научить тысячи украинцев IT-специальностей, отметил министр.