Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки

13:46 01 декабря Киев, Украина

Amazon предоставляет Украине 75 млн долларов поддержки. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве на 2023 год.
“В начале полномасштабной войны Amazon AWS одними из первых помогли удержать цифровую инфраструктуру страны. Компания предоставила сервисы на миллионы долларов для хранения около 100 государственных реестров”, - подчеркнул Федоров.
Это позволило работать реестрам даже во время российских обстрелов и аварийных отключений электричества, а украинцам получать госуслуги онлайн.

По словам Федорова, Минцифры продолжает сотрудничество с Amazon в области облачных технологий. Действие с первых дней полномасштабного вторжения сохраняет в AWS копию серверной системы приложения и ежедневно создает резервные копии. Это делает "Дию" и цифровое государство в целом более устойчивым. Потому что облачную инфраструктуру невозможно уничтожить ракетой.

Также компания помогает научить тысячи украинцев IT-специальностей, отметил министр.
“Классный кейс – ITSkills4U от Amazon AWS и "Дии". Цифровое образование, которое запустили в октябре при поддержке польского правительства. За месяц к программе присоединились уже более 11 тысяч украинцев, которые скоро смогут стать айтишниками”, — написал Федоров.