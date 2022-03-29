Anonymous положили серверы Росавиации: ни данных, ни резервной копии больше нет

17:07 29 марта Киев, Украина

Anonymous Hacking Group взломали серверы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), с серверов были удалены все документы, файлы, регистрационные данные воздушных судов и почта.

Всего было стерто около 65 терабайт данных. Кроме того, резервной копии этих данных не существует из-за отсутствия средств, выделенных Минфином России.

Официально РФ ничего не подтверждает, но винит в этом временное отсутствие доступа к интернету и неисправность системы электронного документооборота Росавиации.



Утверждается, что атака произошла из-за некачественного исполнения договорных обязательств компанией ООО «ИнфАвиа», эксплуатирующей ИТ-инфраструктуру Росавиации. «Прокуратура и ФСБ сидят в Росавиации с субботы», — сказал человек, знакомый с делом.

Все управление российским гражданским авиатранспортом сейчас осуществляется посредством бумажного документооборота, а корреспонденция — через Почту России.