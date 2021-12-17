Instagram подглядывает за нами?!

16:23 28 Июль Киев, Украина

Владельцы "яблок" с новой операционной системой iOS 14 заметили странность в работе приложения Instagram . Во время просмотра ленты новостей, когда не делается фото-видео съемка, камера смартфона находится в активном режиме.

Отметим, что компания Apple реализовала в iOS 14 новые уведомления, предупреждающие пользователей о том, что какое-либо приложение получает доступ к камере устройства. В данном случае отображается иконка активной камеры.



В то же время представители Instagram уверены, что произошла ошибка именно программного обеспечения, а приложение не имеет доступа к камере или микрофону смартфона, если только пользователь сам не инициирует такую активность.



К слову, бета-версия iOS 14 уже не в первый раз показывает владельцам iPhone, что некоторые приложения ведут себя странно. Например, ранее TikTok был пойман за постоянными обращениями к буферу обмена устройства.