Google отмечает День Независимости Украины: сегодняшний дудл посвящен несокрушимости украинцев

Компания Google разработала дудл, посвященный несокрушимости украинцев. 24 августа 2023 года разработчики представили дудл, стилизованный в сине-желтых цветах и содержащий украинские символы несокрушимости и стойкости как национальные флаги и керамический петушок из Бородянки.
Компания представила образ украинцев, которые чтят традиции и создают новое: люди одеты в похожие на традиционные костюмы и современную дизайнерскую одежду. Вместе с детьми, котами и собаками они шагают вперед под звуки музыки.
Еще один рисунок: надпись Google желтым шрифтом со стилизованной синей ласточкой.
Автором дудла стала художница Полина Дорошенко. Она родилась в мае 1989 в Киеве, училась в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.
Художница сотрудничает со многими компаниями. Ее иллюстрации можно увидеть на страницах книг "Издание Старого Льва". В частности, она является автором иллюстраций к книге "Рассказ об Украине. Гимн славы и свободы" Елены Харченко и Майкла Семпсона.
Компания представила образ украинцев, которые чтят традиции и создают новое: люди одеты в похожие на традиционные костюмы и современную дизайнерскую одежду. Вместе с детьми, котами и собаками они шагают вперед под звуки музыки.
Еще один рисунок: надпись Google желтым шрифтом со стилизованной синей ласточкой.
Автором дудла стала художница Полина Дорошенко. Она родилась в мае 1989 в Киеве, училась в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.
Художница сотрудничает со многими компаниями. Ее иллюстрации можно увидеть на страницах книг "Издание Старого Льва". В частности, она является автором иллюстраций к книге "Рассказ об Украине. Гимн славы и свободы" Елены Харченко и Майкла Семпсона.
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