Tesla открыла самую большую станцию Supercharger для электрокаров

11:37 16 ноября Киев, Украина

Самая большая станция подзарядки для электрокаров, открыта недалеко от Лос-Анджелеса в штате Калифорния США.

Всего на станции 56 электрических заправочных колонок для подзарядки. В этом районе также много больших магазинов и ресторанов, что предоставляет возможность покупателям заряжать свой автомобиль во время шопинга или ужина.



На станции также установлены навесы, защищающие электромобили от солнечного перегрева во время подзарядки.

Чтобы оценить масштаб комплекса, стоит вспомнить, что в настоящее время Tesla располагает 1971 станцией Supercharger, на которых размещено суммарно 17467 зарядных устройств. То есть в среднем на каждую площадку приходится 8,9 точек подключения. Таким образом, новая Supercharger более чем в 6 раз крупнее среднестатистической электрозаправки компании.

Отмечается, компания Маска уже имеет несколько станций Supercharger в Китае, однако на каждой из них меньше полсотни зарядок.