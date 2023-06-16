Maxar опубликовал свежие спутниковые снимки затопленной Херсонщины

Компания Maxar Technologies показала обновленные спутниковые снимки части временно оккупированной Херсонской области после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.
В частности, на снимках видны десятки крыш домов, которые находятся под водой.
Херсонская военная администрация сообщает, что в настоящее время затоплено 600 квадратных километров территории Херсонской области. Из них 32% – на освобожденном от оккупантов правом берегу, и 68% – на оккупированном левом.
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