Twitter обновил политику конфиденциальности - для публикации фото нужно иметь разрешение

Пользователи социальной сети могут теперь при желании и отправке в регистр соответствующего требования удалять фотографии, опубликованные без их согласия.
Об этом говорится в обновленных правилах использования Twitter.
Социальная сеть обновила политику конфиденциальности. Согласно обновлению, публикации будут удаляться, если Twitter получит сообщение, что фото или видеозапись были обнародованы без согласия изображенного на них лица.
В то же время речь не идет о фото, видео и соответствующих твитах с участием общественных деятелей, если они опубликовали их с учетом общественных интересов.
В соцсети, кроме того, запрещено обнародовать без согласия частную информацию других людей о домашнем адресе или остальную информацию, связанную с частными местами, говорится в сообщении.
Запрещено также обнародовать документы посторонних лиц, удостоверяющих личность, личные номера телефонов или электронные адреса, данные банковских счетов и кредитных карт, а также медицинскую информацию.
Социальная сеть обновила политику конфиденциальности. Согласно обновлению, публикации будут удаляться, если Twitter получит сообщение, что фото или видеозапись были обнародованы без согласия изображенного на них лица.
В то же время речь не идет о фото, видео и соответствующих твитах с участием общественных деятелей, если они опубликовали их с учетом общественных интересов.
В соцсети, кроме того, запрещено обнародовать без согласия частную информацию других людей о домашнем адресе или остальную информацию, связанную с частными местами, говорится в сообщении.
Запрещено также обнародовать документы посторонних лиц, удостоверяющих личность, личные номера телефонов или электронные адреса, данные банковских счетов и кредитных карт, а также медицинскую информацию.
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