YouTube назвали главным источником фейков в сети

Коалиция организаций, проверяющих факты, назвала YouTube главным источником фейков в Интернете за 2021 год, говорится в открытом письме исполнительному директору YouTube Сьюзан Войчицкие, сообщает The Guardian.
Организации-фактчекеры утверждают, что платформа делает недостаточно для борьбы с распространением лжи
Письмо подписали 80 групп фактчекеров из 40 стран мира, среди которых британская Full Fact и американская Washington Post Fact Checker.
По словам экспертов, больше всего фейков распространяют о коронавирусе и вакцинации, а также об американских выборах.
Также в письме указали следующие требования к YouTube:
Организации-фактчекеры утверждают, что платформа делает недостаточно для борьбы с распространением лжи
Письмо подписали 80 групп фактчекеров из 40 стран мира, среди которых британская Full Fact и американская Washington Post Fact Checker.
По словам экспертов, больше всего фейков распространяют о коронавирусе и вакцинации, а также об американских выборах.
Также в письме указали следующие требования к YouTube:
- давать ссылки с опровержениями внутри видеороликов, распространяющих фейки
- изменить алгоритм показа видео, которые могут быть ложными
- принять больше мер по борьбе с фейками в роликах на английском языке
- финансировать независимые компании, противодействующие дезинформации
В ответ на письмо представительница YouTube Лена Эрнандес сказала, что компания уже «достигла серьезного прогресса»: потребление информации, которая может быть ложной, составляет всего 1% просмотров на платформе. Лишь около 0,21% приходится на «неприемлемый контент», который YouTube позже удаляет.
В феврале 2019 года YouTube также отключил монетизацию на каналах, пропагандирующих отказ от прививок, пишет The Verge. Также Guardian говорят, что правила платформы запрещают рекламу опасных методов лечения и вмешательства в выборы.
В феврале 2019 года YouTube также отключил монетизацию на каналах, пропагандирующих отказ от прививок, пишет The Verge. Также Guardian говорят, что правила платформы запрещают рекламу опасных методов лечения и вмешательства в выборы.
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