YouTube назвали главным источником фейков в сети

14:59 12 Январь Киев, Украина

Коалиция организаций, проверяющих факты, назвала YouTube главным источником фейков в Интернете за 2021 год, говорится в открытом письме исполнительному директору YouTube Сьюзан Войчицкие, сообщает The Guardian.



Организации-фактчекеры утверждают, что платформа делает недостаточно для борьбы с распространением лжи



Письмо подписали 80 групп фактчекеров из 40 стран мира, среди которых британская Full Fact и американская Washington Post Fact Checker.



По словам экспертов, больше всего фейков распространяют о коронавирусе и вакцинации, а также об американских выборах.



Также в письме указали следующие требования к YouTube:

давать ссылки с опровержениями внутри видеороликов, распространяющих фейки

изменить алгоритм показа видео, которые могут быть ложными

принять больше мер по борьбе с фейками в роликах на английском языке

финансировать независимые компании, противодействующие дезинформации

В ответ на письмо представительница YouTube Лена Эрнандес сказала, что компания уже «достигла серьезного прогресса»: потребление информации, которая может быть ложной, составляет всего 1% просмотров на платформе. Лишь около 0,21% приходится на «неприемлемый контент», который YouTube позже удаляет.



В феврале 2019 года YouTube также отключил монетизацию на каналах, пропагандирующих отказ от прививок, пишет The Verge. Также Guardian говорят, что правила платформы запрещают рекламу опасных методов лечения и вмешательства в выборы.