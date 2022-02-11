Siri научат украинскому языку

15:02 22 Сентябрь Киев, Украина

Аналитик аннотаций со знанием украинского языка, такая вакансия появилась на сайте компании Apple, должность создана с целью обучить голосового помощника Siri украинскому языку.
 
Также в обязанности  входят расшифровка аудиофайлов и оценка реакции голосового помощника в устройствах Apple.
"Вы будете использовать свои языковые и культурные знания, а также аналитические навыки, чтобы оценивать ответы на соответствие рекомендациям. Мы ищем кандидатов, которые свободно владеют украинским языком", - говорится в описании вакансии.
Среди главных требований к кандидатам:
  • свободное владение украинским языком с отличным пониманием, грамматикой и навыками вычитки;
  • отличные навыки чтения и письма на английском языке
  • отличные навыки активного слушания со способностью понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия в разных украинских областях и территориях;
  • высокоорганизованный, с большим вниманием к деталям и другие.
Также кандидаты должны иметь степень бакалавра или подобный опыт работы.