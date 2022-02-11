Siri научат украинскому языку

Аналитик аннотаций со знанием украинского языка, такая вакансия появилась на сайте компании Apple, должность создана с целью обучить голосового помощника Siri украинскому языку.
Также в обязанности входят расшифровка аудиофайлов и оценка реакции голосового помощника в устройствах Apple.
Среди главных требований к кандидатам:
- свободное владение украинским языком с отличным пониманием, грамматикой и навыками вычитки;
- отличные навыки чтения и письма на английском языке
- отличные навыки активного слушания со способностью понимать словесные нюансы украинского диалекта, в том числе различия в разных украинских областях и территориях;
- высокоорганизованный, с большим вниманием к деталям и другие.
Также кандидаты должны иметь степень бакалавра или подобный опыт работы.
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