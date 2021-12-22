Xiaomi начнет продажу телевизоров с прозрачным экраном

17:02 12 Август Киев, Украина

Полностью прозрачный телевизор от компании Xiaomi , в скором времени появится на прилавках магазинов, это первый в мире подобный девайс, который выйдет на серийное производство.

Xiaomi представила прозрачный телевизор Mi TV Lux Transparent Edition.

Ультратонкий дисплей шириной 5,7 мм с диагональю 55 дюймов в выключенном состоянии выглядит как стеклянный прямоугольник. Частота прозрачной OLED-панели этого телевизора — 120 Гц, глубина цвета — 10 бит.

Mi TV Lux Transparent Edition работает на настраиваемом интерфейсе MIUI, предназначенном для управления визуальными функциями, встроенными в телевизор. Он также оснащен специальным чипом, который позволяет телевизору самостоятельно улучшать качество ярких изображений.

Интеллектуальный движок Xiaomi AI Master Smart Engine и чип MediaTek 9650 позволяют телевизору улучшать графическое разрешение для ярких изображений. Технология с поддержкой Dolby Atmos выбирает наиболее подходящий для конкретного контента аудиорежим. Кроме того, этот телевизор работает на настраиваемом интерфейсе MIUI, предназначенном для управления визуальными функциями, встроенными в телевизор.



Первый в мире серийный прозрачный телевизор можно будет купить примерно 7,2 тысячи долларов. Официально он выйдет 16 августа.

К слову, формально данный девайс не является первым прозрачным телевизором, поскольку ранее Panasonic, LG и Samsung представляли собственные решения, которые так и остались концептами.