В Мариуполе развернули георгиевскую ленту

12:50 09 мая Киев, Украина

Русские оккупанты растянули колорадскую ленту которая запрещена в Украине.

 
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По данным Андрющенко, захватчики растянули 300 метров полосатой тряпки – то есть "георгиевской ленты", запрещенной в Украине, на одной из центральных улиц почти уничтоженного в результате обстрелов Мариуполя – проспекте Нахимова. И это все на фоне канонады из Азовстали, где противник возобновил штурм украинских защитников.

По данным местных жителей, для пронесения "колорадской простыни" привезли людей/волонтеров из Новоазовска и Донецка.
 
Преимущественно россиян. Выборочно привлекли стариков из Мариуполя.
 
"Ажиотажа и радости на улице по ходу колонны особо не замечено. Людей приманивают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов еды. Путлерюгенс на месте. Вечный огонь из самой Москвы – на месте. Оккупанты на месте. Коллаборанты на месте. Единственные кого нет – мариупольцев. Что-то с праздником пошло не так. Потому что Мариуполь - это Украина, а не московия".