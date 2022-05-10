В Мариуполе развернули георгиевскую ленту

Русские оккупанты растянули колорадскую ленту которая запрещена в Украине.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По данным Андрющенко, захватчики растянули 300 метров полосатой тряпки – то есть "георгиевской ленты", запрещенной в Украине, на одной из центральных улиц почти уничтоженного в результате обстрелов Мариуполя – проспекте Нахимова. И это все на фоне канонады из Азовстали, где противник возобновил штурм украинских защитников.
По данным местных жителей, для пронесения "колорадской простыни" привезли людей/волонтеров из Новоазовска и Донецка.
По данным Андрющенко, захватчики растянули 300 метров полосатой тряпки – то есть "георгиевской ленты", запрещенной в Украине, на одной из центральных улиц почти уничтоженного в результате обстрелов Мариуполя – проспекте Нахимова. И это все на фоне канонады из Азовстали, где противник возобновил штурм украинских защитников.
По данным местных жителей, для пронесения "колорадской простыни" привезли людей/волонтеров из Новоазовска и Донецка.
Преимущественно россиян. Выборочно привлекли стариков из Мариуполя.
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