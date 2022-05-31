14:43 31 мая Киев, Украина

"Киевстар" продлил бесплатный роуминг в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара".

"Третий месяц подряд выехавшие в некоторые страны Европейского сообщества абоненты "Киевстар" могут пользоваться услугами мобильной связи без каких-либо доплат, по таким же тарифам как в Украине", – говорится в сообщении.

"В частности, звонить родным и друзьям в Украину, принимать звонки от них, или звонить на номера страны пребывания, пользоваться интернетом в своем тарифе и другими услугами. Все, что для этого нужно – уплатить стоимость своего тарифа, которая обычно значительно меньше стоимости местных операторов", – добавили в пресс-службе.



По данным компании, в настоящее время за границей находится более 2 млн абонентов.