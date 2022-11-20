Monobank готов к работе в случае полного блэкаута

07:40 20 ноября Киев, Украина

В ночь на воскресенье, 19 ноября, Monobank приостановит работу в связи с подготовкой к возможному блэкауту в Украине. Об этом сообщил соучредитель учреждения Олег Гороховский в Telegram в субботу, 19 августа.

"Готовим системы для работоспособности в случае полного блэкаута, потому сегодня ночью с 00.30 до 05.00 мы проводим регламентные работы. Нам нужно это время для установки обновлений на внутренних системах", – написал он.

По словам Гороховского, во время технических работ временно не будут доступно открытие новых карт, счетов, депозитов, банок и рассрочек. Также с 3:00 до 5:00 не будут доступны операции по картам (платежи, пополнения, переводы).

"Пожалуйста, не производите оплаты в этот период, поскольку они, скорее всего, будут неуспешными", – предупредил Гороховский.

Ранее Monobank объявил о повышении комиссии за снятие наличных. Решение связано с тем, что банки-собственники банкоматов в Украине более чем в два раза повысили межбанковский тариф возмещения за снятие наличных клиентами других банков.

Также сообщалось, что Monobank прекратил обслуживать клиентов из рф и Беларуси. Также это решение затронуло Крым и так называемые "республики" Донбасса.