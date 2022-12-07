"єДокумент" в приложении "Дія" будет отображаться без интернета

При отсутствии интернет-соединения электронный "єДокумент" в приложении "Дія" будет отображаться все равно.
Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в эфире телемарафона.
Он добавил, что приложение "Дія" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. При этом в отсутствие мобильной связи документы исчезают не сразу, а постепенно, по мере обновления, поскольку каждый документ имеет свой срок действия.
Баник подчеркнул, что все документы в "Дії" имеют полную юридическую силу и если любое учреждение отказывается их принимать, на него можно вызвать полицию.
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