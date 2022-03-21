Anonymous дали западным компаниям 48 часов, чтобы они ушли с рынка РФ
16:10 21 марта Киев, Украина
Масштабная хакерская группировка Anonymous
, которая 25 февраля объявила кибервойну россии, дала западным компаниям 48 часов на то, чтобы они ушли с российского рынка.
"Призываем все компании, которые продолжают работать в России и платить налоги в бюджет кремлевского преступного режима: Убирайтесь из России! Даем вам 48 часов на размышления, иначе попадете под наш прицел", – говорится в сообщении.
Суда по всему, хакеры
угрожают атаковать веб-ресурсы данных компаний, среди которых такие гиганты, как Nestle, Hayatt, BBDO, Raiffeisen Bank, IPG и др.
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