Google дает 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев - Федоров

15:26 02 декабря Киев, Украина

Google предоставит 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для правительства.

Об этом договорились в ходе встречи с командой компании, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры . Теперь и другие государственные учреждения могут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут безвозмездно пользоваться круглый год”, – отметил министр.

Также Google по словам Федорова поддерживает развитие цифровой грамотности украинцев и сферу образования. Новый грант на 2 миллиона долларов направят на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы Действие. Цифровое образование.