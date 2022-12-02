Google дает 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев - Федоров
15:26 02 декабря Киев, Украина
Google
предоставит 2 миллиона долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace для правительства.
Об этом договорились в ходе встречи с командой компании, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения могут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут безвозмездно пользоваться круглый год”, –
отметил министр.
Также Google по словам Федорова поддерживает развитие цифровой грамотности украинцев и сферу образования. Новый грант на 2 миллиона долларов направят на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы Действие. Цифровое образование.
“Запустим англоязычную версию портала с программами рескилинга, персонализированными учебными траекториями с элементами АИ, а также рекомендациями по трудоустройству. Это позволит в будущем многим найти востребованную работу и внести вклад в экономическое возрождение государства", – пояснил Федоров.
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