"Черниговское" перенесли в Бельгию

Компания AB InBev перенесла производство пива марки "Черниговское" в город Лювен, Фландрия, из-за российской агрессии.
Об этом пишет The Brussels Times.
Пиво "Черниговское" появится в бельгийских супермаркетах, барах и ресторанах уже в середине мая. Эту марку пива уже можно найти на полках магазинов в Великобритании.
За счет продаж "Черниговского" компания намерена перечислить украинским гуманитарным организациям не менее 5 миллионов евро.
Инициатива о перемещении производства принадлежит украинскому руководству компании, вынужденному временно уехать из Украины, спасаясь от российских обстрелов и бомбардировок.
Пиво будет производиться в банках, на которых будет изображено сердце в цвете флага Украины и надпись "Каждый может помочь в гуманитарных усилиях для Украины"
За счет продаж "Черниговского" компания намерена перечислить украинским гуманитарным организациям не менее 5 миллионов евро.
Инициатива о перемещении производства принадлежит украинскому руководству компании, вынужденному временно уехать из Украины, спасаясь от российских обстрелов и бомбардировок.
Пиво будет производиться в банках, на которых будет изображено сердце в цвете флага Украины и надпись "Каждый может помочь в гуманитарных усилиях для Украины"
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