Instagram будет запрашивать подтверждение личности

19:34 14 Август Киев, Украина

Instagram решил бороться с "бот" аккаунтами и мошенниками, у подозрительных страниц будут запрашивать документы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Таким образом мы сможем лучше понять, когда учетные записи пытаются ввести своих подписчиков в заблуждение, привлечь их к ответственности и гарантировать безопасность нашего сообщества», — пояснили в Instagram.

Соцсеть будет просить документы после ряда жалоб на аккаунт. Такое нововведение коснется небольшой части пользователей — речь идет только об учетных записях, которые, например, принимают участие в скоординированном «неестественном» поведении (боты). Также это может быть в тех случаях, когда большинство подписчиков аккаунта находятся в другой стране.

После того, как проверят документы, аккаунт будет работать в обычном режиме, если нет причин для дальнейшего расследования. Документы, которые пользователь отправляет, автоматически удаляются через 30 дней. Если владелец аккаунта откажется подтверждать свою личность, Instagram ограничит возможности страницы или совсем удалит ее.



Какие документы нужны? В справочном центре Instagram говорят, что документ может быть государственного образца или выдан негосударственной организацией. В некоторых случаях может потребоваться селфи.