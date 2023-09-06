"Братская могила" советских генералов и офицеров в Черновцах оказалась пустой - Кличук

16:48 04 сентября Киев, Украина

Братская могила, которая находилась в парке Шевченко в Черновцах и предполагалась как место захоронения советских генералов и офицеров, оказалась не братской и не могилой, как сообщил городской голова Роман Кличук через свой аккаунт в Facebook.

"Эксгумация завершена, и на месте "захоронения" тел не было обнаружено. Кто-то может подумать: "Но там были похоронены советские генералы и офицеры". На это мы отвечаем: рашисты лгали, лгут и будут лгать... Но ничего, наши доблестные Вооруженные Силы это исправят",- написал он.

Напомним, что 28 августа в парке в Черновцах начался процесс демонтажа братской могилы, предполагалось, что тела, которые там находились, будут эксгумированы и перезахоронены на кладбище, а памятник будет демонтирован.



Братская могила офицеров и генералов советской армии была установлена 24 октября 1969 года по инициативе Черновицкого облисполкома.