"Братская могила" советских генералов и офицеров в Черновцах оказалась пустой - Кличук

Братская могила, которая находилась в парке Шевченко в Черновцах и предполагалась как место захоронения советских генералов и офицеров, оказалась не братской и не могилой, как сообщил городской голова Роман Кличук через свой аккаунт в Facebook.
Напомним, что 28 августа в парке в Черновцах начался процесс демонтажа братской могилы, предполагалось, что тела, которые там находились, будут эксгумированы и перезахоронены на кладбище, а памятник будет демонтирован.
Братская могила офицеров и генералов советской армии была установлена 24 октября 1969 года по инициативе Черновицкого облисполкома.
Братская могила офицеров и генералов советской армии была установлена 24 октября 1969 года по инициативе Черновицкого облисполкома.
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