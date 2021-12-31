TikTok борется с расизмом

Вчера администрации социальной сети TikTok заявила, что пристально следит за содержимым контента на своем ресурсе и блокирует аккаунты, содействующие разжиганию расовой ненависти. За прошедший год было заблокировано 1300 таких аккаунтов.

"Мы не терпим ненависти в TikTok. Мы удаляем контент, разжигающий ненависть, включая оскорбления на расовой почве. <...> С начала 2020 года мы удалили в США более 380 тысяч видео за нарушение нашей политики борьбы с разжигающими ненависть материалами", - указано в сообщении.

Кроме того, на платформе было удалено более 64 тысяч "содержащих ненависть" комментариев.

Как сообщалось, индийская компания Zee Entertainment Enterprises запустила похожий на TikTok сервис HiPi. По словам представителя компании, появление новой соцсети не связано с блокировкой китайского приложения на территории Индии.