Pink Floyd записали песню в поддержку Украины

14:43 08 апреля Киев, Украина

Британская группа Pink Floyd выпустила песню «Hey Hey Rise Up», все средства от продажи которой пойдут на гуманитарную помощь для Украины.



В композиции использован вокальный фрагмент выступления украинского музыканта Андрея Хлывнюка из «Бумбокса» на Софийской площади в Киеве с песней «Ой у лузі червона калина». Название композиции Pink Floyd отсылает к строчкам этой песни: «А ми тую червону калину піднімемо / А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!»

«Мы, как и многие другие, испытываем ярость и разочарование от этого подлого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийства ее жителей одной из крупнейших мировых держав», — заявил гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого, как отмечается в пресс-релизе, есть родственники с украинскими корнями.

«Hey Hey Rise Up» можно назвать первым оригинальным треком Pink Floyd с 1994 года, когда вышел альбом «The Division Bell». За ним последовал в 2014 году альбом «The Endless River», однако на нем был использован в основном материал, записанный группой ранее.