Alina Pash выступит на Евровидении-2022 со своей песней «Тени забытых предков»

Сейчас нет недостатка в различных песенных шоу и конкурсах, проводимых на телевидении. Но каждый год миллионы зрителей по всему миру с нетерпением ожидают особый конкурс, в котором все болеют за своих, а голосуют за друзей. Это, конечно же, Евровидение! Может поэтому так сложно, порой даже драматично проходят национальные отборы участников в этом конкурсе.

Вчера в Украине прошел заключительный этап отбора среди претендентов на участие в песенном конкурсе Евровидение-2022. Сам конкурс пройдет в мае в итальянском городе Турине.

В нелегкой борьбе национального отбора победила певица Alina Pash. Теперь она будет представлять на Евровидении нашу Украину.

На конкурсе в Италии Алина исполнит свою песню «Тени забытых предков», которая прозвучит на украинском и английском языках. Необычная аранжировка, красочное оформление и неординарное звучание этой песни отражает богатый и самобытный мир нашей страны.

Финальная и судьбоносная сумма баллов от членов жюри помогла таланту Алины. По итогам голосования украинцев Alina Pash заняла второе место. А благодаря высокой оценке жюри смогла завоевать первое место по общему числу баллов. Так она обошла семерых финалистов.

Эпатажная и талантливая Alina Pash накануне нацотбора успела попасть в несколько скандальных ситуаций. Ее обвиняли в гастролях по аннексированному Крыму и в поездке в Россию. Она же обвинила Kalush Orchestra в плагиате.

Тем не менее, будем теперь болеть за нашу Алину и за ее богатую на украинский колорит песню.